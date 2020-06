Companiile de utilitati din diferite parti ale lumii, inclusiv din Statele Unite, Regatul Unit si Australia, au facut pasi mari pentru a oferi clientilor o fiabilitate mai buna. Acest lucru se reflecta si in serviciile instalatorilor si ale electricienilor autorizati anre. Totusi, aceste imbunatatiri impun presiuni asupra utilitatilor din alte parti ale lumii, unde asteptarile la performante similare cresc.

Utilitatile din Asia, de exemplu, trec prin schimbari masive. In Asia de Sud-Est, cererea de energie electrica in regiune a crescut cu 80% incepand cu anul 2000 si este de asteptat sa creasca de doua ori mai mult decat media globala pentru urmatorii 20 de ani.

Unul dintre factorii cheie ai acestei cereri de energie electrica fiabila permanenta este populatia intinerita. Cele mai populate cinci tari din sud-estul Asiei – Indonezia, Filipine, Vietnam, Thailanda si Myanmar – au impreuna peste 90 de milioane de tineri.

Printre acestia se numara un numar tot mai mare de tineri antreprenori care isi infiinteaza afaceri in mai multe sectoare, toate necesitand putere fiabila, conexiuni la internet fiabile si procese de fabricatie fiabile. Acest lucru se compara cu generatiile anterioare, multi dintre ei obisnuindu-se doar sa aiba energie doar pentru lumina si sa functioneze echipamentele doar pentru cateva ore pe zi.

In timp ce asteptarile pentru energie permanenta ofera oportunitati interesante, creeaza si o presiune semnificativa asupra utilitatilor, care se confrunta cu provocari enorme de infrastructura si personal.

Cererea de energie electrica in Asia este necesara acum, in timp ce a necesitat timp pentru tarile din alte parti ale lumii sa stabileasca sisteme de energie fiabile pe care le vedem astazi. Asteptarile pentru saltul tehnologic, cum ar fi telefonul mobil din industria telecomunicatiilor, sunt de asemenea impuse utilitatilor sub forma de asteptari de fiabilitate.

Utilitatile nu pot merge usor din punctul A in punctul C. In multe cazuri, tranzitia necesita imbunatatiri majore ale infrastructurii in echipamente si resurse, inclusiv instruirea personalului. Spre deosebire de industria telecomunicatiilor, distributia de energie necesita fire.

Numeroase cazuri incep cu necesitatea de baza a instalarii mai multor stalpi aerieni. Si atunci au nevoie de intrerupatoare, sigurante si alte echipamente necesare pentru acei stalpi pentru a mentine fiabilitatea puterii. Acest lucru necesita timp si multi bani.

Instruirea este importanta, dar si ea va dura timp. Pentru a raspunde nevoilor de utilitate imediata din Asia de Sud-Est si avand in vedere constrangerile de forta de munca din regiune, este important ca producatorii sa le ofere echipamente sa nu ofere numai produse fiabile si durabile, dar si usor de instalat si utilizat. Pe masura ce lucratorii lor sunt echipati cu mai multa instruire si resurse, iar infrastructurile lor se imbunatatesc, utilitatile pot explora automatizarea si alte sisteme mai avansate fiind utilizate in alte parti ale globului.

Nu va exista o solutie unica pentru toate provocarile. Companiile de utilitati vor trebui sa abordeze atat implementarea noii tehnologii, cat si formarea fortei de munca pentru a sustine aceste noi asteptari. Este important sa nu se faca aceste imbunatatiri fara sprijin, astfel incat producatorii trebuie sa fie acolo pentru a sprijini partenerii pentru a face fata acestei provocari interesante.