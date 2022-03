Autoritățile din Cernăuți au solicitat județului Suceava în regim de urgență un număr de 5.000 de paturi, saltele, pături dar și lenjerie groasă de iarnă, a anunțat președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur. ”Mă văd după amiază cu ambasadorul Ucrainei și cu guvernatorul Cernăuțiului să discutăm pe marginea necesităților lor. Au solicitat 5.000 de paturi urgent pentru că în sălile de sport din Cernăuți sunt foarte mulți refugiați și nu au unde dormi. Mai au nevoie de saltele și pături bune pentru învelit. Ne-au cerut și lenjerie de corp pentru iarnă, groasă. Ne organizăm ca ajutoarele umanitare să fie trimise prompt. Am cerut celor de la Cernăuți să însoțească convoaiele de ajutoare chiar până în Cernăuți să nu rămână blocate undeva pe drum”, a spus Gheorghe Flutur.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating