De la bratele robotice care ajuta la taierea legumelor, la camerele de cuptor inteligente, termometre de carne conectate la internet si frigidere care elaboreaza planuri saptamanale de masa, tehnologia de bucatarie inteligenta devine mai inteligenta la CES 2020, eveniment care a avut loc la inceputul acestui an.

La spectacolul de electronice pentru consumatori participa o serie de producatori de aparate care concureaza intre ei pentru a arata inovatii de bucatarie futuriste pe care spera sa le rezoneze cu consumatorii experimentati in tehnologie.

Samsung, LG Electronics, GE Appliance, Whirlpool si Bosch incearca sa reinventeze bucataria in jurul conectivitatii la internet, cu inovatii care variaza de la roboti neobisnuiti pana la tehnologie incorporata in aparatele de bucatarie existente.

Iata cateva dintre dispozitivele care ar putea constitui viitorul gatitului cu tehnologie in bucataria de casa:

Bratul robotului LG de la CES din Las Vegas a pregatit participantilor taitei si cafea

LG a prezentat un restaurant intreg „inteligent” la standul sau CES, completat cu un robot pentru a gati mancare si a face cafea, unul pentru a saluta clientii si un robot de masa pentru a lua comenzi.

Robotii rotunzi si expresivi fac parte din linia CLOi a LG anuntata la CES in 2018. Compania sud-coreeana a debutat in noiembrie robotul Chefbot pentru gatit la un restaurant din Seul. Clientii predau un bol de ingrediente pe care le-au selectat robotului, care apoi dureaza aproximativ un minut pentru a-l umple cu taitei, timp in care pot sa se descalte sau sa isi aseze geanta in cuier.

CoBot a fost filmat la CES ridicand usor un ibric de cafea si inclinand articulatiile pentru a turna apa in filtrele de cafea. Si alti roboti LG din gama CLOi au participat la eveniment, inclusiv GuideBot, care asculta si raspunde la intrebari in cinci limbi pentru a-i ajuta pe participanti sa se apropie de platoul emisiunii.

Bratul Bot Chef al lui Samsung a tocat legumele si a gatit tofu in tigaie

Samsung a creat, de asemenea, o bucatarie inteligenta artificiala la CES, care ar putea ajuta la planificarea meselor. Dispune de un ajutor de bucatarie robotizat – Bot Chef – un brat mecanic care poate toca, bate, agita si altfel ajuta la pregatirea mancarii. Doua brate robotizate. fiecare cu trei degete, coboara de pe fundul rafturilor deasupra unei suprafete de lucru.

Bratele pot ridica sticle, se pot turna ulei intr-o tigaie, se condimenteaza sosul cu sare, felie de tofu si chiar se apuca de o ustensila si ofera o lingura pentru bucatari. Robotul este menit sa fie un asistent de colaborare sau „cobot”, ceea ce inseamna ca a fost conceput pentru a ajuta un bucatar in jurul bucatariei mai degraba, decat sa gateasca o intreaga masa.

Cuptorul cu microunde al GE Appliances poate transmite Spotify si Netflix pe partea din fata

GE Appliances a adaugat o a treia camera cuptor cu alimentare AI la sistemul sau Kitchen Hub. Urmatorul gen Kitchen Hub este un ecran tactil inteligent de 27 inch, cuptor cu microunde de 1,9 picior cub si ventilatie conceput pentru a se incadra in spatiul de deasupra plitei. Include un ecran tactil de 27 de inch cu functionalitate de chat video pentru interactiunea cu prietenii si familia, sau chiar pentru a regla Netflix sau Spotify in timp ce gatesti. O camera din interiorul cuptorului le permite bucatariilor sa isi inregistreze mancarea, fie de pe ecranul Hub-ului, fie de pe smartphone-ul lor, pentru a se asigura ca nu isi ard cina.

De asemenea, Google Assistant incorporat permite proprietarilor sa creeze liste alimentare, sa planifice mesele si sa caute pe internet.

Termometrul Whirlpool functioneaza cu cuptoarele sale inteligente pentru a obtine prajirea perfecta

Whirlpool a prezentat termometrul Yummly inteligent, care poate fi strapuns intr-un pui crud si poate monitoriza gatirea carnii de pui. Termometrul utilizeaza senzori dubli de temperatura pentru a monitoriza simultan temperaturile alimentelor si ale cuptorului. Termometrul este format dintr-o sonda si un dock, care se comunica intre ei si cu aplicatia mobila Yummly prin Bluetooth.

Pe masura ce masa se rumeneste, telefonul utilizatorului va primi alerte atunci cand termometrul va atinge temperatura potrivita si este gatit exact. Ideea este ca termometrul sa elibereze timp bucatarului, astfel incat sa poata gestiona alte preparate si activitati de bucatarie. Atunci cand este lansat la sfarsitul acestui an, termometrul de 129 de dolari va putea, de asemenea, sa urmeze retetele din aplicatia Yummly si sa ajusteze automat temperaturile cuptorului inteligent.

La fel ca in cazul tuturor dispozitivelor casnice conectate la internet, unele dintre ele ridica probleme de confidentialitate si securitate. Dispozitivele inregistreaza audio si video in timp ce iti asculta comenzile de gatit si le urmaresc. Hackerii ar putea sa spioneze in casele daca aplicatiile sau dispozitivele au defecte de securitate.