Românii sunt mari iubitori de cafea, acest lucru confirmat și de ultimele date făcute publicității de Euromonitor . Potrivit sursei, în anul 2017, valoarea pieței de cafea din țara noastră a ajuns la 1,4 miliarde de lei, în creștere față de anii precedenți.

Cu toate acestea, mulți români preferă cafeaua de la automate, metodă deloc prietenoasă cu mediul înconjurător, ținând cont că, anual, milioane sau poate zeci de milioane de peturi de carton și plastic sunt aruncate la coșul de gunoi.

Pentru a combate acest fenomen îngrijorător, un român a introdus în țara noastră o metodă mai dulce și mult mai prietenoasă cu mediul, și anume ceștile de cafea comestibile și lingurițele din biscuite. Metoda este una occidentală, pusă la cale de un grup de mari branduri producătoare de cafea.

“Schimbarea pleacă din noi și este foarte ușor să avem grijă de mediul înconjurător, totul este să ne dorim cu adevărat și să conștientizăm cu adevărat că așa nu se mai poate. Marile branduri de cafea au înțeles importanța conservării mediului înconjurător și, în acest sens, au creat ceștile de cafea comestibile, dintr-o napolitană specială, acoperite cu o glazură fină de ciocolată belgiană, o soluție prietenoasă cu natură și extrem de gustoasă pentru iubitorii de cafea și nu numai. După succesul pe care l-am avut în România cu această metodă inedită, am adăugat la pachet și delicioasele lingurițele din biscuite, pentru a aduce o notă de eleganță”, declară Iosif Molnar, directorul magazinului Kafferoma , care a introdus pe piața din România inedita metodă de a savura cafeaua.

Ceștile comestibile de cafea și lingurițele din biscuite sunt potrivite pentru oricine, fie că aleg să le consumi cu un espresso aromat, să le deguste cu coniac sau crème de wisky sau să le savureze cu înghețata preferată, acestea reprezintă o invenție inedită atât pentru noi cât și pentru mediul înconjurător. Antreprenorul îi invită pe toți să încerce aceste delicioase invenții și să își răsfețe simțurile în fiecare zi.

Ceștile și lingurițele de cafea comestibile, alături de capsule de cafea și alte produse similare se regăsesc pe site-ul importatorului, www.kafferoma.ro .