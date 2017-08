Cel mai mare festival medieval din România şi-a deschis oficial porţile pentru a-i primi pe toţi cei care timp de trei zile vor să intre într-o lume de poveste, cu domniţe, cavaleri, îmblânzitori ai focului, dresori de păsări de pradă, bufoni, dar și cu trubaduri care aduc în zilele noastre cântecele de altădată. Festivalul De Artă Medievală „Ștefan cel Mare” își așteaptă vizitatorii până duminică, 20 august, în Cetatea de Scaun a Sucevei, deschiderea oficială a evenimentului având loc vineri, cu binecuvântarea domnitorului Ştefan cel Mare, interpretat de actorul Marius Rogojinschi. Ajuns la a XI-a ediţie, Festivalul Medieval din Suceava este, pentru prima dată, unul internaţional, alături de trupele din ţară participând şi invitaţi din Ucraina, Serbia şi Ungaria.

La deschiderea oficială, toate trupele participante au trecut rând pe rând prin faţa domnitorului Ştefan cel Mare, aflat pe zidurile cetăţii. La deschidere au participat preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, primarul Sucevei, Ion Lungu şi directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu.

Prin faţa spectatorilor şi oficialităţilor au trecut componenţii trupelor Paladinii de Terra Medies, Ordinul Cavalerilor Lup, Asociaţia Culturală Friederich Schwartz, Ordinul Solomonarilor şi Straja Cetăţii, Cimpoierii de Transilvania, Trupa Anacronism, Şoimarii Transilvani, Oval Production Group, Terra Ultrasilvana – Braşov, Străjerii Cetăţii Bistriţa, Funny Art – Iaşi, Cavalerii Cetăţii Bârsei – Braşov, Trupa Hypnosis din Braşov, Ordinul Cavalerilor de Hunedoara, Ordinul Cavalerilor de Mediaş şi Truverii.

La deschiderea oficială, câte un reprezentant din fiecare trupă participantă a venit în fața lui Ștefan cel Mare pentru a transmite un scurt mesaj.

După prezentarea trupelor, directorul Muzeului Bucovinei, Emil Ursu, a rostit mesajul de deschidere a ediției de anul acesta a Festivalului Medieval. „Măria Ta! Din mila lui Dumnezeu, noi, Muzeul Bucovinei din Suceava, împreună cu buna chiverniseală şi ajutorul a multor oameni buni şi luminaţi, facem cunoscut cu această carte a noastră tuturor celor care o vor vedea sau auzi citindu-se că binevoim cu inima curată şi luminată şi cu toată bunăvoinţa noastră şi facem pentru pomenirea vremurilor de mult trecute Festivalul de Artă Medievală <Ştefan cel Mare> spre dreapta şi cinstita cunoaştere a vremurilor de mult apuse. Între zidurile Cetăţii de Scaun a Sucevei vor fi vremuri tihnite şi veselie pentru tot norodul, cu dansuri, pehlivani şi întreceri ale vitejilor oşteni. Şi după curgerea anilor cei care vor fi după noi să adauge după cum le va fi voia, dar să nu uite datinile ţării acestora. Şi cine ar voi să sfărâme sau să clintească această lucrare, acela să fie singur şi neajutorat în faţa judecăţii veşnice. Iar noi toţi cei de faţă mărturisim şi încredinţăm că la împlinirea sorocului de un an vom face din nou mare pohteală la Suceava tuturor celor care vor să ţină obiceiurile vechi. Şi la toate acestea mai sus zise este credinţa noastră şi credinţa tuturor celor care au ajutat”, a spus Emil Ursu în fața marelui Ștefan cel Mare.

Apoi, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a ținut să sublinieze faptul că așa cum a anunțat anul trecut, la ediția aceasta festivalul a devenit unul internațional.

”Anul trecut pe vremea asta promiteam festival medieval internaţional şi a dat Dumnezeu şi anul acesta sunt prezente 29 de trupe, din Moldova, Ardeal, dar şi de peste graniţe, din Ungaria, Serbia şi Ucraina. Sper ca anul viitor acest festival să se extindă şi mai mult, să devină un fenomen. Suceava a fost aproape 300 de ani capitala Moldovei iar acum acum este, pentru trei zile, capitala culturală medievală a României”, a spus Flutur.

La rândul său, primarul Sucevei, Ion Lungu, a spus că „asist cu bucurie şi satisfacţie sufletească la deschiderea Festivalului Medieval, ajuns la cea de-a XI-a ediţie, mai ales că am avut privilegiul de a participa la toate ediţiile, iar acum am ajuns să fim recunoscuţi ca fiind gazde ale celui mai mare festival medieval din România. Nu o spunem noi, ci toţi cei care au venit aici, pentru a trăi acest eveniment. Avem un important patrimoniu medieval, e normal să-l promovăm, iar Festivalul Medieval are un rol foarte important în această privinţă. Astăzi nu mai e un loc liber de cazare în Suceava. O spun din proprie experienţă, iar asta dovedeşte că există interes pentru festival. Un rol foarte important îl are reabilitarea Cetăţii de Scaun a Sucevei, proiect care a fost iniţiat de primărie şi care a fost implementat împreună cu Consiliul Judeţean. Îmi doresc ca acest festival să devină unul de referinţă nu doar în România, ci la nivel internaţional”.

Festivitatea s-a încheiat cu salve de tun trase de pe zidurile cetății.