Municipiul Suceava va găzdui anul viitor o Gală de kickboxing care se dorește a fi unică la nivel național dar și mondial. Primele informații au fost oferite astăzi într-o conferință de presă organizată la Muzeul Național al Bucovinei de Gabriel Georgescu, președintele companiei Colloseum Tournement, cea care se va ocupa de Gala de kickboxing ce va avea loc pe 30 iunie 2023 în șanțul Cetății de Scauna Sucevei.

Intrarea luptărilor în ring se va face pe muzica Filarmonicii din Botoșani

”Colloseum are experiență în organizarea unor astfel de gale. În 2020 am organizat la Castelul Corvinilor de la Hunedoara însă asta de la Cetatea de Scaun a Sucevei va fi ceva unic pentru România și la nivel mondial”, a punctat Georgescu. El a explicat în ce constă unicitatea galei de la Cetatea de Scaun a Sucevei. În primul rând, a spus președintele Colosseum Tournement, fundalul sonor va fi asigurat de o filarmonică, în speță Filarmonica ”George Enescu” din Botoșani. ”Intrarea luptătorilor kickboxing în ring se va face pe muzică de filarmonică. Niciodată în istoria acestui sport fundalul sonor nu a fost asigurat de o filarmonică. La final va fi și un eveniment muzical”, a explicat Gabriel Georgescu. În al doilea rând, a spus organizatorul, producția video a galei va fi asigurată de un specialist de la Hollywood. Este vorba de cel care a realizat scenele de acțiune ale filmului ”Misiune Imposibilă”.

Gala va fi transmisă în 80 de țări de pe patru continente

Prezenți alături de Gabriel Georgescu, Horia Rădulescu și Cristi Varasciuc, au subliniat că Gala va cuprinde două meciuri pentru centura mondială și opt meciuri internaționale în care vor lupta și sportivi români. Aceștia nu au putut oferi mai multe detalii însă au arătat că Gala va avea o vizibilitate foarte mare urmând a fi transmisă în 80 de țări de pe patru continente. Sportivii provin din România și trei continente. ”Vor fi meciuri extraordinare și vom avea o piramidă extraordinar de frumoasă”, au spus organizatorii care au arătat că Cetatea de Scaun va beneficia de o promovare extraordinară pe care o și merită. Organizatorii au ținut să mulțumească Primăriei Suceava și Consiliului Județean pentru susținerea evenimentului.