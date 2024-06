Cetățenii din comuna Adâncata i-au dat un nou mandat primarului Viorel Cucu. Potrivit numărătorii paralele, Viorel Cucu a obținut peste 70% din voturi. Procent similar a obținut și primarul PSD de la Hănțești, Daniel Olariu.

