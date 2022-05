Una dintre cele mai iubite actrițe de teatru, film și televiziune este, cu siguranță fermecătoarea Cezara Dafinescu, care la 73 de ani este la fel de fresh ca în tinerețe. Click! a stat de vorbă cu actrița.

Click!: Nu ieșiți foarte des, însă ne-am revăzut la premiile Gopo și acum la Gala Premiilor IPIFF. Iar în urmă cu ceva timp la premiera filmului „Între chin și amin”, regizat de Toma Enache, unde ați jucat rolul unei super secretare…

Cezara Dafinescu: Atunci am fost o super secretară. În sensul că, Toma e prietenul meu și avem, împreună, o piesă, ”Jumătate mea, bărbatul”, scrisă special pentru mine.

Piesa aceea s-a mai jucat?

Da, o tot joc și sper să o mai joc, în continuare.

Am văzut că pe mai multe posturi de televiziune se dau filme, unde jucați și dumneavoastră. Vă e dor de vremurile acelea?

Mi-e foarte dor de colegii mei. Mi-e foarte dor, pentru că eu nu am fost la înmormântările lor. Nu am vrut să îi văd pe catafalc. Și, știi cum e meseria noastră, suntem o perioadă, jucăm într-o piesă și avem familia aceea. După care, nu ne mai întâlnim, ani de zile. Dar, știm că existăm. Când îl vezi pe catafalc, e greu.

Dar nu vă sunați?

Ba da. Cu Florin Piersic vorbesc mereu. El e partenerul meu, din ’73. Cât timp am fost la Teatrul Național, am fost parteneri direcți, cum ar fi. Cum era cuplul, un El și o Ea, noi am jucat împreună. Și mai am și alți prieteni.

