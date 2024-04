Lumea artiștilor români este presărată cu povești de viață care mai de care mai interesante. Astăzi vorbim despre puterea unei actrițe cunoscute din România de a renunța la un mariaj în care nu se regăsea și de a oferi o șansă iubirii adevărate, notează click.ro.

Cezara Dafinescu și-a asumat dintotdeauna viața și deciziile luate de-a lungul acesteia, în ciuda „ochilor critici” care au supravegheat-o strict. Actrița a fost aspru criticată pentru faptul că s-a îndrăgostit de un alt bărbat în timp ce era căsătorită cu George Motoi.

Vreme de mai bine de două decenii, Cezara Dafinescu și George Motoi au format unul dintre cele mai solide cupluri. Din mariajul lor a rezultat o fiică. În timpul căsniciei, artista s-a îndrăgostit de un alt bărbat – Gelu Fronea – care, și el la rândul lui era căsătorit.

„Întâlnirea mea cu Gelu Fronea a fost neașteptată și specială; sentimentul pe care l-am simțit atunci nu semăna cu nimic din ce poate mai simțisem. Îmi tăia respirația, pur și simplu. Vă spun cu toată sinceritatea, când l-am întâlnit, timpul parcă s-a oprit, așa am simțit. Nu m-a mai interesat nimic din jur, absolut nimic. Nici faptul că destrămam o căsnicie de douăzeci și ceva de ani, căsnicie pe care eu o consideram fericită. Nu m-au interesat nici bârfele, nici dezaprobarea colectivă, nu m-a mai interesat nimic atunci când l-am cunoscut. Un om nu-și poate planifica fericirea, știm cu toții asta. Nu am regretat nicio clipă că în viața mea, făcută în mare parte din rutină, mi-a fost dat să trăiesc ceva atât de adevărat și atât de frumos. Nu am suportat niciodată minciuna. Am trăit întotdeauna intens și frumos”, a explicat Cezara Dafinescu, într-un interviu viva.ro, conform sursei citate.

Sursa foto: Facebook

