Fermecătoarea actriţă Cezara Dafinescu, care joacă în filmul „Între chin şi amin”, a cărui premieră a avut loc marţi seară, dar şi în piesa de teatru „Jumătatea mea bărbatul”, are 71 de ani, dar nici că-i dai, ştiind să fenteze trecerea timpului. Artista a povestit, într-un interviu pentru click.ro, despre tragediile care i-au marcat viaţa, dar şi despre marea ei dragoste, scena.

Click!: În 2005 aţi jucat în „Lacrimi de iubire”, apoi în „Vocea Inimii”.

Cezara Dafinescu: Da, am jucat şi atunci am acceptat rolul pentru că veneam după un eveniment tragic în viaţa mea (fostul soţ, Gelu Fronea, a murit într-un accident de motocicletă, n.r.). Un an de zile nu ştiam pe ce lume sunt, eram bulimică, am fost grasă. Şi am acceptat ca să ies în lume. Apoi am făcut şi serialul „Vocea Inimii”. Divorţasem de George Motoi şi m-am căsătorit cu Gelu Fronea. Cu George am rămas prietenă şi după aceea, mai târziu, în 2015, a murit şi el. Dar nu ne-am reîmpăcat. Cât a fost, a fost.

