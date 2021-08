CFR Călători amână cu două luni decizia de anulare a perechii de trenuri Interregio 1837/1838 Iași-Timișoara Nord, folosită des și de suceveni. Conform unei informări semnate de șeful Serviciului Alocare Capacitate din cadrul companiei, Octavian Donose, trenul 1837/1837-2 în relația Iași-Timișora Nord, se va anula din noaptea de 24 spre 25 octombrie și nu din noaptea de 20 spre 21 august, așa cum se anunțase inițial. De asemenea, trenul 1838/1838-1 în relația Timișoara Nord-Iași va fi anulat din noaptea de 25 spre 26 octombrie și nu din noaptea de 25 spre 26 august.

