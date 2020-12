La 23 decembrie 1790, în pitorescul oraș Figeac din regiunea Midi a Franței, s-a născut Jean-François Champollion, unul dintre cei mai mari arheologi din lume, omul care a descifrat Piatra de la Rosetta și a descoperit astfel cheia pentru înțelegerea hieroglifelor egiptene. De la o vârstă fragedă fusese clar că Champollion era un copil cu excepționale calități.

La vârsta de cinci ani, citea fără ajutor și începuse să învețe latina. La unsprezece ani, a intrat la liceul din Grenoble, unde și-a uimit profesorii traducând Virgiliu și Horațiu. Tot aici a studiat ebraica, araba, siriana și aramaica. La cincisprezece ani, învățase copta și etiopiana. Patru ani mai târziu, în 1809, s-a mutat la Paris pentru a învăța sanscrita, chineza și persana.

În 1799, Napoleon invadase Egiptul și, în data de 19 iulie a acelui an, persoane din suita sa efectuau săpături în apropierea orașului Rosetta, la 88 de kilometri nord-est de Alexandria.

Aici, se descoperise o străveche placă din bazalt negru, lungă de peste un metru și de aproximativ 60 de centimetri lățime, care comemora faptele faraonului Ptolemeu al V-lea Epiphanes, un băiat în vârstă de numai treisprezece ani, ceea ce a ajutat la datarea pietrei în anul 196 î.Hr.

Piatra era acoperită cu inscripții grecești și egiptene, cu același text în trei sisteme de scriere: grecesc, hieroglific și demotic (o formă de scriere egipteană fonetică). Doi ani mai târziu, britanicii i-au izgonit pe francezi din Egipt și, cu această ocazie, au luat și piatra, ducând-o la British Museum din Londra, însă, din fericire, existau copii pe hârtie ale textelor.

În 1809, Champollion, care se afla tot la Paris, a început să studieze textele de pe Piatra de la Rosetta. După 13 ani, a descifrat, în sfârșit, hieroglifele, fiind primul care și-a dat seama că acestea cuprind semne alfabetice și silabice, precum și pictograme.

În data de 27 septembrie 1822, și-a prezentat descoperirile în cadrul unei ședințe speciale a Academiei de Științe și Arte, iar pe parcursul următorilor doi ani, a publicat Panteonul egiptean și Un sumar al sistemului hieroglific al egiptenilor antici.

În sfârșit, lumea putea să citească un sistem de scriere care le slujise egiptenilor timp de 3 500 de ani.

Puteți vedea piatra de la Rosetta online, în 3 D accesând linkul de mai jos:

https://skfb.ly/6stSI

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava