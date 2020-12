În această zi, bricul Beagle, reechipat, a ridicat ancora din portul Plymouth, pornind într-un voiaj care avea să dureze cinci ani și două zile, schimbând pentru totdeauna modul în care înțelegem viața pe Pământ. La bordul său, ca naturalist neplătit se afla Charles Darwin, care încă nu avea chelie și nu era patriarhul cu barbă cenușie de mai târziu, ci era un tânăr de douăzeci și doi de ani, cu obrazul ras, vesel și plin de energie, cu o curiozitate insațiabilă legată de tot ce reprezenta viață.

Fiu al unui medic bogat, Darwin a dat puține semne, de timpuriu, că ar fi un geniu. Era un student atât de dezinteresat, încât tatăl său îi spunea cândva: „Nu-ți pasă de nimic altceva în afară de vânătoare, de câini și de prinsul șobolanilor și vei fi o rușine pentru tine și pentru întreaga familie”.

Însă, după un contact mai strâns cu un cerc de oameni de știință de la Cambridge și influențat de vărul lui entomolog, Darwin a început să fie fascinat de lumea naturală. La scurt timp după terminarea universității, a acceptat cu mare entuziasm invitația de a pleca cu Beagle într-o misiune de înființare a unor stații meteorologice pe coastele Americii de Sud, în insulele Galapagos și în Pacific.

În cursul următorilor cinci ani, Darwin s-a folosit de orice ocazie s-a ivit pentru a coborî pe țărm, de fiecare dată când Beagle acosta. Și în fiecare loc prin care a trecut a studiat flora, fauna, rocile, recifurile și fosilele, colecționând specimene și luând cu asiduitate notițe. Mai ales în insulele Galapagos a observat că păsările păreau să fi evoluat diferit, pentru a face față condițiilor variate de pe fiecare dintre insule. Aceste observații aveau să conducă la revoluționara sa teorie a evoluției.

La revenirea în Anglia, Darwin a publicat, mai întâi, trei cărți de geologie. Abia șapte ani mai târziu, în 1838, a început să-și definitiveze revoluționara ipoteză asupra selecției naturale – procesul prin care „variațiile favorabile [la nivelul unei specii] tind să se păstreze, iar cele nefavorabile să fie distruse”, lucru care conduce la schimbări în cadrul speciilor.

Pe măsură ce și-a rafinat uimitoarele idei, Darwin a devenit din ce în ce mai conștient de reacțiile ostile pe care aveau să le stârnească, astfel încât a amânat publicarea lor. Apoi, în luna iunie 1858, a primit o scrisoare de la un coleg mai tânăr, Alfred Russel Wallace, care concentra într-o singură lucrare principiile pe care Darwin le dezvoltase pe parcursul ultimelor două decenii.

Perplex, Darwin a recurs la prietenii săi din lumea științifică pentru ajutor. Din fericire pentru Darwin, chiar dacă raționamentele lui Wallace erau corecte, îi lipseau dovezile cuprinzătoare ale lui Darwin și doi prieteni au făcut aranjamentele pentru prezentarea unei lucrări comune, în cadrul Societății Linneene din Londra, în data de 1 iulie 1858.

Darwin nu a fost prezent personal la această primă prezentare publică a teoriei sale cu ecouri mondiale, deoarece lua parte la înmormântarea celui mai mic fiu al său, care murise din cauza scarlatinei. Șase luni mai târziu, în data de 24 noiembrie 1859, în cele din urmă, Darwin și-a publicat marea lucrare care definea procesul evoluției, Originea speciilor prin selecție naturală sau păstrarea raselor favorizate în lupta pentru existență.

Cartea a provocat instantaneu controverse, fiind ovaționată de comunitatea științifică și denunțată de autoritățile bisericești. Va fi o prezență constantă în librării din acel moment și este recunoscută ca fiind una dintre cele mai mari și mai influente lucrări științifice scrise vreodată.

Tot la 27 decembrie:

1594: Tentativa eșuată a unui profesor iezuit de asasinare a regelui Henric al IV-lea duce la expulzarea iezuiților din Franța.

1822: Se naște chimistul și microbiologul francez Louis Pasteur.

1901: Se naște la Berlin actrița și cântăreața Marlene Dietrich.

1927: Lev Troțki este exclus din Partidul Comunist din Rusia.

Geo Alupoae, critic de teatru și impresar artistic la Teatrul Municipal „Matei Vișniec” Suceava