Cu toate că se născuse în Elveția, dintr-o mamă elvețiană și un tată din Sardinia, Jean Paul Marat a devenit unul dintre cei mai fanatici și mai nemiloși revoluționari francezi.

Începuturile lui Marat ar fi sugerat o viață trăită mai convențional. În jurul vârstei de 30 de ani, se mutase la Londra, devenind un eminent medic, precum și autor al mai multor cărți științifice. La vârsta de 34 de ani, s-a întors la Paris, ca medic al gărzilor personale ale fratelui regelui Ludovic al XVI-lea, viitorul Carol al X-lea.

A continuat să desfășoare experimente științifice și să publice tratate, atrăgând, în același timp, pacienți din clasele superioare. Chiar a corespondat cu Benjamin Franklin. Marat avea o părere prea bună despre realizările sale personale, considerându-se superior lui Sir Isaac Newton. Cum erau puțini cei care îi împărtășeau opinia, a fost respins de Academia de Științe. Peste ani, a ajuns să se simtă nu doar neapreciat, ci de-a dreptul trădat de lumea în care trăia și a început să dea vina pe aristocrația franceză, care stabilea standardele.

Cu cât se gândea mai mult la nedreptățile care îi fuseseră făcute, cu atât mai mult le asocia cu injustițiile sociale la adresa poporului. Astfel, a devenit revoluționar. În anii 1780, s-a orientat către activitatea de editor, devenind redactorul incendiarului ziar „L’Ami du Peuple”. În 1790, spunea publicului: „Cinci sau 600 sute de capete tăiate v-ar asigura tihna, libertatea și fericirea”.

Având 49 de ani în 1793, Marat era un bărbat oacheș, viguros, chinuit îngrozitor de răni deschise pe față și pe corp, pentru că suferea de prurigo, o afecțiune pe care o contractase când se ascundea în canalizarea Parisului, la începuturile Revoluției. Această afecțiune îi provoca dureri imense și singurul lucru care îl calma era să stea în apă, în baie.

În această zi a anului 1793, Marat tocmai făcea o asemenea baie terapeutică la locuința sa de la numărul 30, pe Rue des Cordeliers, când un servitor i-a adus un bilet. „Aveți bunătatea să mă primiți”, scria, „vă pot ajuta să faceți un mare serviciu Franței.” Nedumerit, a fost de acord să-l primească pe vizitator, o tânără aristocrată din Caen, pe nume Charlotte Corday. Deși provenind dintr-o familie nobilă, Charlotte Corday credea cu toată fervoarea în democrație, însă considera că Marat ducea Franța către radicalism și anarhie.

Intrând în încăperea în care Marat își făcea baia, la început a pretins că-i dezvăluie informații secrete, numind prezumtivi regaliști din Caen. Marat a zâmbit și, fără să bănuiască ceva, și-a semnat condamnarea la moarte cu răspunsul: „Vor ajunge cu toții la ghilotină”.

Scoțând un cuțit din corsaj, Corday l-a înjunghiat pe Marat în inimă, ucigându-l pe loc.

Patru zile mai târziu, s-a îndreptat calmă către ghilotină, ca plată pentru fapta sa.

Jacques Louis David a imortalizat crima în unul dintre cele mai cunoscute tablouri ale sale. Ca și Marat, David era un membru radical al Convenției Naționale, tabloul fiind unicul care prezintă o crimă, și chiar pictat de un artist care o cunoștea pe victima pe care o înfățișase. Mort, Marat a devenit un erou național, 21 de orașe purtându-i numele (dintre care a mai rămas unul singur).

În semn de recunoaștere a fervorii sale revoluționare, marina sovietică a botezat unul dintre primele sale crucișătoare cu numele lui.

Geo Alupoae, critic de teatru.