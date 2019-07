Chef Cătălin Scărlătescu a atras aproape 1.900 de vizitatori la Muzeul Satului Bucovinean din Suceava. Unul dintre cei mai cunoscuți maeștri bucătari din România, Cătălin Scărlătescu, a gătit astăzi, la Muzeul Satului Bucovinean trei feluri de mâncare doar cu produse care au putut fi folosite și în Evul Mediu. După finalul evenimentului, organizat de Muzeul Bucovinei, directorul acestei instituții, Emil Ursu, a declarat că de la ora 13:00 și până la 17:30, Muzeul Satului Bucovinean a avut aproape 1.900 de vizitatori. Chef Cătălin Scărlătescu a gătit pastramă cu usturoi, prăjită în unt și vin alb, precum și alte două feluri de mâncare din carne de porc și pui.

Evenimentul de astăzi a fost organizat în cadrul Festivalului Ştefanian, promovat de Consiliul Judeţean Suceava.