Chef Florin Dumitrescu (37 de ani) s-a întors cu mare entuziasm la PROTV, în platoul MasterChef, alături de prietenii și colegii lui de suflet, Chef Sorin Bontea și Chef Cătălin Scărlătescu.

Click!: Cum a fost la filmări? Cum sunt concurenții, cum i-ați găsit? Chef Bontea zicea că ați fost mai indulgenți acum și că n-ați mai fost așa de răi.

Chef Florin Dumitrescu: Eu m-am întors cu entuziasm în platoul MasterChef și mi s-a părut foarte tare să retrăiesc tot…. mai ales că atunci când am vorbit noi de-abia începeam. Acum suntem destul de adânc în proiect și am înțeles altfel lucrurile. După o perioadă în care s-a făcut mult scandal în bucătărie, ne-am dat seama că oamenii ăștia care vin la noi nu neapărat că pot fi ajutați cu diverse sfaturi, dar oamenii de acasă înțeleg mai bine dacă cineva gătește într-un fel cum putem să reparăm greșelile respective fiind un pic mai docili, mai drăguți. Nu ne-a impus nimeni treaba asta, nu a fost nici ceva premeditat, doar că voluntar a venit natural și firesc să fim un pic mai blânzi.

Au fost situații în care nu s-a putut degusta deloc preparatul pregătit de concurenți?

Da, am avut și momente de astea, am avut și momente în care mâncarea n-a fost comestibilă absolut deloc și am refuzat să o gustăm. Am avut momente în care am avut amintiri și trăiri, foști concurenți pe care îi cunoșteam și din alte proiecte. Dar am avut chiar o amintire de când eram copil cu un concurent care a venit și ăla a fost un moment magic.

Nimeni nu se aștepta, nici eu nu mă așteptam, nici persoana cu care vorbeam nu știa. Am avut, așa, o trăire din asta, l-am văzut pe un tip pe care eu îl știu de când aveam 6-7 ani și l-am văzut o singură dată. S-a speriat toată lumea cum Doamne iartă-mă l-am ținut eu minte pe ăla. Și a fost fascinant. Multe momente magice pe care le-am trăit. Noi fiind acum destul de adânc în sezon, nu pot să-ți dau foarte multe spoilere.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet EXCLUSIV pe: https://click.ro/interviurile-click/chef-florin-dumitrescu-detalii-din-culisele-2384591.html