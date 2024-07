Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au îmbucurat inimile telespectatorilor români la scurt timp de la aflarea veștii că au revenit la cârma emisiunii „MasterChef”, după 12 ani de la debutul show-ului. Cu toate că formează o echipă de zile mari la masa juraților, și îi leagă o strânsă prietenie, micile clinciuri sunt nelipsite, notează click.ro.

„Ca și jurați, da, da, există, bineînțeles, clinciuri există. Și dacă nu ar exista, nu am evolua, pentru că părerile diferite ne fac pe fiecare să luptăm mai mult pentru dreptatea lui. Dar una e una, alta e alta, noi ca echipă nu avem clinciuri între noi.

La noi funcționează foarte mult democrația, doi votează pro și unul se așează și el la aceeași masă, pentru că majoritatea câștigă întotdeauna.

În general mă simt bine, foarte responsabil cu alegerile mele și acum mă simt mai emoționat decât mă așteptam să fiu. De ce așa? Am văzut concurenții astăzi pentru prima oară și am avut… așa… un sentiment din ăsta de speranță, cumva în ochii lor așteptări. Eu am așteptări de la ei. Și când am văzut sigla și platoul gata…. și noi astăzi am intrat prima oară în platou. Ne-au năpădit emoțiile că e practic vorba despre întoarcerea acasă” – a declarat Florin Dumitrescu pentru ciao.ro.

Sursa foto: Facebook

Citește articolul complet pe: https://click.ro/primetime/chef-florin-dumitrescu-dezvaluie-motivele-de-la-2374201.html