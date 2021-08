Cine își imaginează că doamna Bucovină și-a dezvăluit toate părțile frumoase se înșeală. Are încă zone neexplorate sau insuficient explorate nu neapărat de turiști dar chiar și de autohtoni. Una din aceste zone este Valea Bistriței, o zonă excepțională din punct de vedere turistic, virgină pe alocuri, care cuprinde foarte multe obiective superbe și peisaje care îți taie respirația. Unul dintre aceste locuri sălbatice foarte puțin călcat de turiști este Cheile Barnarului. Se poate ajunge ușor din satul Barnar situat pe drumul național 17B pe un drum forestier de 21 km care suie în șeaua de sub Vârful Rusului 1.541 m și coboară la nord pe valea Arini la Cozănești – Dorna Arini. Printre chei trece pârâul Barnar cu parcursul plin de cascade frumoase, pârâu care se varsă în râul Bistrița. Prin chei în timpul războiului a funcționat un traseu de cale ferată îngustă. Lăsăm imaginile să vorbească.

, 8.5 out of 10 based on 2 ratings