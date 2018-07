Cher urmează să lanseze un album de cover-uri ABBA, după ce a apărut în musical-ul inspirat de cântecele formației, ‘Mama Mia! Here We Go Again’, scrie contactmusic.com.

Vedeta și-a pus propria amprentă asupra faimoaselor piese ale grupului suedez, după ce a realizat o interpretare a hit-ului ‘Fernando’ în ‘Mama Mia! Here We Go Again!’ – unde o portretizează pe Ruby, mama personajului lui Meryl Streep [Donna Sheridan] – alături de Andy Garcia [Fernando].

Albumul, care încă nu are o dată de lansare oficială, va fi primul album al artistei, în vârstă de 72 de ani, după cel din anul 2013, intitulat ‘Closer to the Truth’, mai notează sursa citată.

Într-o apariție în cadrul emisiunii ‘Today’, Cher a dezvăluit: „După ce am interpretat ‘Fernando’ (în film) am considerat că ar fi distractiv să fac un album de cântece ABBA. Și așa am făcut! Nu e ceea ce crezi atunci când te gândești la ABBA fiindcă am făcut asta într-un mod aparte.”

Deși Cher era o mare fană a vedetelor suedeze – a căror muzică asigură coloana sonoră a filmului – înainte să înceapă lucrul la peliculă nu a putut aprecia cât de complicate sunt piesele, până când nu a început să le cânte. Ea a spus pentru BANG Showbiz: „În America cunoșteam hit-urile, dar când am auzit ‘Fernando’ am auzit ceva diferit. Am auzit interpretarea și nu am realizat că piesele erau atât de complexe și că sunt foarte orchestrate și prelucrate.”

La începutul acestei luni, cântăreața susținea că următoarea sa compilație ar putea fi disponibilă din luna septembrie, într-o postare scurtă dar simpatică pe o rețea socială. Pe Twiiter, ea a postat emoticoane cu degetele încrucișate și mâini în rugăciune, scriind simplu: „Cred că albumul va ieși în septembrie.”

Ulterior a dezvăluit că este foarte entuziasmată de noul material, dar a recunoscut că este un pic înfricoșător din cauză că aptitudinile ei vocale s-au schimbat foarte mult. Ea a adăugat: „Stau aici și ascult și lucrez la piese și sunt atât de diferite de original. Este puțin înfricoșător. Vocea mea este atât de diferită. Cred că sunt foarte bune… dar atât de diferite.”