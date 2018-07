Cântăreața și actrița, Cher, a recunoscut că are ca ambiție să regizeze un film propriu, scrie contactmusic.com

Starul, în vârstă de 72 de ani – care anterior a câștigat un premiu al Academiei Americane pentru rolul interpretat în comedia romantică ‘Moonstruck’ – a dezvăluit că i-ar plăcea să aibă oportunitatea de a regiza un proiect de film propriu. Discutând cu ITV, Cher a explicat, conform sursei citate: „Mi-ar plăcea să regizez o peliculă. Ador actorii și cred că am o astfel de perspectivă, plus că mai și scriu. Cred că m-aș descurca de minune. Cred că m-aș bucura făcând asta și cred că aș fi pricepută la asta.”

Cher are un rol în filmul ‘Mamma Mia! Here We Go Again’, alături de staruri precum Lily James, Amanda Seyfried, Christine Baranski și Meryl Streep. Veterana vedetă a recunoscut că a savurat șansa de a lucra cu atât de multe femei puternice. Ea a împărtășit: „Femeile sunt puternice. Nu este un film cu mesaj. Femeile și bărbații sunt pur și simplu puternici. În viața reală avem mult de recuperat.”

Între timp, un alt actor din pelicula ‘Mamma Mia!’, colegul de platou al lui Cher, Dominic Cooper, a dezvăluit că artista era extrem de emoționată la prima filmare. El a declarat: „Se simțea destul de emoționată. A câștigat un Oscar, este o actriță extraordinară și o cântăreață fenomenală, le-a avut alături pentru confort pe Julie [Walters] și Christine. Chiar și așa, tot te vei simți anxios când vei păși pe platou. Acesta e adevărul. Este un lucru important. A fost foarte deschisă la a primi ajutor și sprijin. Cu toții știm cum este fiindcă am trecut prin asta. Cu toții am avut senzația aceea că pășim către ceva din care nu facem parte de la început. Noi deja ne știam între noi foarte bine, dar ea nu ne știa.”