În timp ce efectuau activități de supraveghere a traficului rutier pe DJ291A, de pe raza comunei Zvoristea, satul Dealu, polițiștii din cadrul patrulei Secției 8 Poliție Rurală Adâncata, au oprit pentru control o autoutilitară la volanul căreia a fost identificat un bărbat din Frătăuții Noi, care a prezentat documentele personale cât și cele ale autoutilitarei, dar fără a putea prezenta un aviz de însoțire a meterialului lemnos pe care- l transporta în autoutilitară.

Autoutilitara cu cantiatatea de material lemnos a fost condusă la OS Adancata, unde lucrătorii silvici, în urma cubajului, au constatat faptul că in autoutilitară este cantitatea de 3,61 mc cherestea rășinoase, în valoare de 3.400 lei, care a fost confiscată.

Șoferul a fost sanctionat contraventional conform prev. art. 19 al. 1 lit. a din LG 171/2010. Cantitatea de 3,61 mc material lemnos a fost predata în custodie Ocolului Silvic Adâncata.