În zilele de 22 si 23 februarie polițiști din cadrul Secției 14 Politie Rurală Vama împreună cu reprezentanţi ai Gărzii Forestiere Suceava au efectuat un control la o societate comercială de pe raza judeţului, care a expediat cantitatea de 9,739 mc cherestea rășinoase din depozitul societății, fără aviz de însoțire a mărfurilor lemnoase.

Ca urmare a celor constatate a fost aplicată o sancțiune contravențională în cuantum de 3.000 lei societății, conform art. 19 alin 1 lit b din Legea 171/2010, fiind totodată confiscată cantitatea de 9,739 mc cherestea de esenţă rășinoase în valoare de 6.232,96 lei.

