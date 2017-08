După o primăvară plină, în care a fost jurat în show-urile “Uite cine dansează” şi “Românii au talent”, la Pro TV, Florin Călinescu se pregăteşte de toamnă. Actorul şi omul de televiziune a testat terenul pe reţelele de socializare, cu câteva propuneri foarte interesante, iar acum a anunțat că proiectele lui sunt pe cale să devină realitate, notează click.ro.

“Poate că e târziu pentru unii. Nu mă uit niciodată la ceas decât atunci când trebuie să ajung la program. Aproape tot ce am vorbit e gata. Mai ales radio. Mi-ar mai plăcea să îmi fac o echipă de actoraşi ca pe vremea CZ (“Chestiunea Zilei”, n.r.). Şi multe altele”, a scris maestrul pe pagina lui personală, conform sursei citate.

