Razboiul comercial intre China si SUA, inceput odata cu instalarea Administratiei Trump, continua la cote alarmante. Analistii considera ca optiunea de negociere nu poate fi luata in calcul in acest domeniu. China este la momentul actual unul dintre cei mai mari producatori de bunuri spre export, daca nu chiar cel mai mare, iar America nu are cum sa stopeze asta, decat prin investitii suplimentare in cercetare, in sistemul public si in dezvoltarea domeniilor de informatie si biotehnologie, cred specialistii.

Insa, complicatiile nu se opresc aici. Vazand ca in urma negocierilor ce dureaza deja de cativa ani, China nu reuseste sa cada la un acord cu SUA, tara s-ar putea gandi sa elimine tarifele vamale, asta nu doar in ceea ce priveste exportul catre SUA, ci catre toate statelem membre ale Organizatiei Mondiale a Comertului.

Specialistii cred ca aceasta situatie ar fi probabila, iar China ar reusi astfel sa se instaleze spectaculos in pozitia de lider in promovarea liberului schimb, lucru care ar duce la un dezechilibru comercial global.

O alta mutare pe care China o poate face pentru a subjuca SUA este, conform specialistilor, adeziunea la Parteneriatul Trans-Pacific, intr-un moment in care SUA tocmai s-a retras din acest parteneriat (odata cu instalarea Administratiei Trump). Acest lucru ar dezechilibra si mai mult piata. Iar „China are reflexe extrem de rapide atunci cand observa o oportunitate politica sau de piata”

Pentru a dezechilibra acest razboi comrcial in favoarea sa, China ar putea profita si de faptul ca SUA se afla in negocieri nucleare cu Coreea de Nord, peisaj destul de sumbru si aici, deoarece nu se poate cadea la un acord.

China face deja primele demersuri pentru a aplica aceasta strategie?

Cu ocazia vizitei recente a Primului Ministru japonez Shinzo Abe la Beijing, China pare ca face deja primii pasi spre aderarea la Tratatul Trans-Pacific, negociind deja normalizarea relatiilor cu Japonia, acest lucru fiind un plus care ar avantaja China.

In plus, China face pasi importanti si in detensionarea situatiilor cu Asociatia Natiunilor din Asia de Sud-Est. Se accelereaza deja negocierea unui cod de conduita in ceea ce priveste Marea Chinei de Sud, capatand astfel relatii mai sigure cu India (deja s-au intalnit reprezentantii celor doua state la Wuhan in aprilie). De asemenea, Taiwan este una dintre tarile careia China ii acorda importanta deja. Aici stabilizarea unei relatii cu China ar fi extrem de sensibila si foarte avantajoasa pentru chinezi, deoarece Taiwan-ul este implicat direct la momentul actual cu SUA, prin intermediul transportului de armament.

China isi consolideaza relatiile comerciale si politice chiar pe plan global

In plus, China deja stabileste relatii si in cadrul ONU, mentinand pozitia in cadrul problematicii incalzirii globale si investind activ in programe precum OMC, ba chiar si in Eurasia China are de castigat prin continuarea programului BRI, care atrage din ce in ce mai multe reactii pozitive.

Asadar, in timp ce liderii SUA incearca sa inchida si sa distruga toate puntile de dezvoltare a relatiilor cu exteriorul, iata ca mintile mult mai deschise din politica externa chineza cauta sa cada la intelegere cu toate statele si sa reduca din tensiuni, luand prin invaluire SUA. Unde vor duce toate aceste tratate ramane sa vedem pe viitor.

China intelege ca atitudinea SUA fata de comertul cu chinezii s-a schimbat radical odata cu venirea lui Trump, insa acestia nu stiu inca ce forma de actiune sa ia in acest sens, sa fie defensivi sau ofensivi, asa incat, intre timp, ei se concentreaza pe diminuarea tensiunilor pe plan global si stabilirea unor relatii din care vor avea de castigat pe viitor, indiferent de situatie.

