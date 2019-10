Un subiect discutat de catre toate ziarele din lume in ultima vreme, reteaua 5G a creat o adevarata cursa pentru construirea sa. China pare sa castige in avans acest joc, construind cea mai rapida retea 5G dintre toate statele, iar unele zvonuri spun ca acest lucru ar trebui sa ne framante.

Trump devine din ce in ce mai iritat de aceste stiri, care plaseaza deja China ca invingator in cursa retelelor 5G

„Nu putem permite niciunei alte țări să concureze Statele Unite în această industrie puternică a viitorului”, a declarat Trump în aprilie, in acest an. AdministratiaTrumpintelegeimplicatiile unei astfel de reusite in lumea tehnologiei si la fel si chinezii. Reteaua 5G este cunoscuta drept cel mai important pivot pentru un viitor tehnologizat intr-o tara aflata in plina dezvoltare pe domeniile de tehnologie. Dupa ce SUA conduce de atat de mult timp pe aceste domenii, nu au cum sa piarda tocmai acum suprematia, odata cu aceasta componenta extrem de importanta din domeniul tehnologiei.

Exista insa in China o echipa intreaga de cercetatori, cu echipamente profesionale, care lupta zi de zi pentru descoperirea modalitatilor in care reteaua 5G ce urmeaza sa fie lansata sa intreacacapabilitatileoricarei alte retele din tarile de peste ocean.

Companiile de top din Telecom China sunt implicate in aceasta cursa si intra in razboi cu SUA

Desigur, impactul economic posibil al 5G este uriaș. SUA și-a concentrat in acest caz agresiunea în războiul comercial asupra unuia dintre jucătorii cheie ai Chinei in acumularea puterii 5G:Huawei.

Compania din Shenzhen este o triplă amenințare a tehnologiei telecomunicațiilor. Este cel mai mare furnizor end-to-end din lume de echipamente 5G și, împreună cu Nokia și Ericsson, unul dintre singurii trei jucatoridin lume care avanseaza rapid, semnand deja peste 50 de contracte cu marile companii pe tehnologia 5G.

Concurează cu Qualcomm, printre altele, pentru brevete pe multe tehnologii cheie 5G, Huaweizvoneste ca deja ar avea planuri chiar si pentru tehnologia 6G.

De ce exista atat de mult interes pentru implementarea retelei 5G?

5G este o rețea mobilă de generație viitoare care promite viteze de date super-rapide și capacitatea de a susține noile tehnologii precum mașinile fără șofer. China accelerează eforturile pentru a stimula creșterea 5G în țară, acordând licențe marilor transportatori din industria telefoniei mobile pentru lansarea comercială a celei mai rapide retele 5G.

Gigantul telecom Huawei a semnat deja peste 50 de contracte comerciale 5G, mai mult decât cei mai apropiați concurenți Nokia și Ericsson. Compania a declarat recent că lucrează deja la 6G, iar aceste zvonuri creeaza tensiuni inimaginabile in randul celorlalte state aflate in cursa pentru reteaua 5G, in special in cadrul SUA.