Grupul de turism Fosun din China a declarat, vineri, 1 noiembrie, ca va achizitiona Thomas Cook si marcile hoteliere conexe pentru 11 milioane de lire sterline (22,15 milioane USD), pentru a-si extinde prezenta in domeniul turismului.

Activele includ marci comerciale, nume de domeniu, aplicatii software si licente ale firmei de calatorie britanice si marci hoteliere conexe, a declarat Fosun. Chinezii intentioneaza sa cumpere toate activele dupa ce firma va finaliza procedura de faliment.

Presedintele Fosun din departamentul de turism, Qian Jiannong, a declarat ca achizitia va permite grupului sa-si extinda afacerile din turism „bazandu-se pe notorietatea extinsa a marcii Thomas Cook si pe ritmul de crestere robust al turismului extern in China”.

China nu mai doreste sa se axeze doar pe turismul clasic, traditional, cultural. Vor sa ofere si vacante turistice, tabere ski pentru copii, vacante nisate, vacante la mare si alte tipuri de vacanta sau destinatii. Iar cumpararea unei astfel de companii ar putea favoriza aceste miscari.

Contextul achizitiei

Thomas Cook, cea mai veche firma de turism din lume, s-a prabusit la sfarsitul lunii septembrie, cedand in urma unor datorii grele, construite de o serie de oferte refuzate si servicii anulate, care i-au incantat pe concurentii firmei din mediul online. Cele mai multe grupuri de turism au constatat o crestere masiva, dupa ce Thomas Cook a cazut, clientii orientandu-se spre grupurile concurente.

Fosun Tourism, care a fost cel mai mare actionar al fostului Thomas Cook, cotat la LSE, s-a oferit sa contribuie cu 450 de milioane de lire sterline in august, in schimbul unei participatii majoritare la activitatile de tour operator ale lui Thomas Cook si totodata o cotatie de 25% din compania aeriana.

Totusi, acest plan a cazut dupa ce Thomas Cook nu a reusit sa mai asigure fonduri solicitate de creditorii sai, conform Reuters. Acum chinezii sunt interesati sa achizitioneze activele pentru a-si largi activitatea, acestea fiind si mult mai ieftine.

Ce ar putea insemna o astfel de achizitie pentru China?

O astfel de miscare ar propulsa grupul turistic chinez Fosun Tourism in varful celor mai mari companii turistice din lume. Asta ar putea insemna pentru China o oportunitate exceptionala pentru a largi serviciile si pentru a oferi si mai multe tipuri de vacante sau mai multe destinatii.

O crestere economica pe partea turistica si pe nisele conexe ar putea fi extrem de evidenta daca aceasta tranzactie va reusi. Presedintele Fosun a relatat ca momentan nu este interesat de a face o oferta, in conditiile in care situatia Thomas Cook este inca sumbra. Achizitia se va face doar in momentul in care compania va fi lichidata, declara Qian Jiannong pentru jurnalistii Reuters.