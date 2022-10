În cadrul actiunilor de verificare și control, politiștii au dispus retinerea unui barbat pentru 24 ore sub aspectul savarșirii infarctiunii de contrabanda. În urma activitatilor investigativ-operative întreprinse derulate în zona Pietei Agroalimentare din Falticeni a fost surprins în flagrant un barbat în timp ce detinea într-un chioșc metalic și un spatiu de depozitare aferent acestuia, cantitatea de 12.940 bucăți de tigarete de provenienta extracomunitara, de diferite marci, în valoare aproximativa de 9.700 lei. Întreaga cantitate de tigarete a fost ridicată în vederea continuarii cercetarilor. Barbatul a fost condus la sediul Politiei Municipiului Falticeni în vederea audierii și luarii masurilor legale ce se impun. În urma activitatilor de urmarire penală desfașurate de către lucrătorii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale – S.I.C.E, fata de barbat a fost dispusa masura preventiva a retinerii pentru o perioada de 24 de ore, acesta fiind introdus în arest.

Cercetarile vor fi continuate în cadrul dosarului penal înregistrat sub aspectul savarșirii infractiunii de contrabandă.