Prefectul județului Suceava a convocat joi, 7 mai, o ședința de analiză a informațiilor privind evoluția COVID 19, cu prezentarea comparativă a datelor înregistrate la 30.03.2020- dată la care pentru municipiul Suceava și cele 8 localități limitrofe a fost instituită măsura carantinării- și a datelor actualizate, în scopul de a se evalua tendința evolutivă a situației și dacă aceasta permite o relaxare a măsurilor de restricție a circulației și distanțare socială impuse până în prezent, în special a celor de carantinare.

La ședință au participat: directorul medical interimar al Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, domnul dr. Valeriu Gavrilovici, directorul executiv interimar al Direcției de Sănătate Publică Suceava, doamna dr. Manuela Trifan, președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Niță, administratorul public al județului, doamna Irina Vasilciuc, domnul col. Costică Ghiață, inspector șef al Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Bucovina” Suceava și domnul comisar șef Adrian Buga, șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Suceava.

Astfel, conform situației prezentate de dr. Manuela Trifan, director interimar al DSP Suceava, situația epidemiologică la nivelul județului Suceava, se prezintă astfel:

La data de 07.05.2020, numărul cazurilor de COVID în evoluție la nivelul județului Suceava a scăzut sub 1000, fiind înregistrate 968 de cazuri.

La data de 30.03.2020, dată la care au fost instituită măsura carantinării municipiului Suceava și a celor 8 localități limitrofe (Adâncata, Ipotești, Bosanci, Mitocu Dragomirnei, Moara, Șcheia, Salcea, Pătrăuți) în municipiul Suceava se înregistrau 496 de cazuri în evoluție. La acest moment se înregistrează 304 cazuri ceea ce reprezintă o scădere cu 40% a cazurilor în evoluție din municipiul Suceava.

În intervalul 05.05.- 06.05.2020 se înregistrează un număr de 415 persoane vindecate, comparativ cu intervalul 04-06.04.2020 când au fost declarate vindecate 4 persoane.

comparativ cu intervalul În urma testărilor efectuate în zilele de 06.05.2020 și 07.05.2020 s-au obținut doar 80 de rezultate pozitive, rata de infectare cu COVID 19 fiind în scădere.

Concluzia desprinsă de doamna dr. Manuela Trifan a fost că evoluția situației este una foarte bună, de scădere semnificativă a cazurilor de COVID 19.

Directorul medical interimar, domnul dr. Valeriu Gavrilovici a făcut o prezentare succintă a situației existente la nivelul unității medicale, precizând că, la acest moment, peste 80% din personal a revenit la serviciu (87% medici, 77% asistente și 66% personal auxiliar).

De asemenea el a precizat că dacă în luna aprilie se înregistra o pondere de 16% decese din numărul total de cazuri pozitive, în mai acest procent a scăzut la 5,69%.

În ceea ce privește pacienții externați, la acest moment 99% din cei 334 pacienți nu mai pot fi considerați bolnavi COVID. Numărul pacienților internați pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, de la începutul lunii mai, este în ușoară scădere- 23 de pacienți internați în 04.05.2020, 21 de pacienți internați în 05.05.2020 și 21 în 06.05.2020– numărul celor internați fiind staționar în ultimele 2 zile.

Domnul dr. Valeriu Gavrilovici a apreciat că Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava este foarte aproape de normalizarea situației, datele prezentate fiind relevante în acest caz.

În cadrul ședinței președintele Consiliului Județean Suceava, a solicitat prezentarea situației înregistrate la această dată în centrele sociale administrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în special la cele patru centre unde au fost înregistrate cazuri de COVID 19, entitate aflată în subordinea Consiliului Județean Suceava.

Astfel, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Niță a făcut o prezentare detaliată a situației prezente în centrele sociale în care s-au înregistrat cazuri COVID:

La Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Sasca Mică, au fost testați toți cei 362 de beneficiari și angajați, din cele 80 de rezultate primite la testele de control efectuate personalului după 14 zile, 66 fiind negative ceea ce reprezintă un procent de 82%. Din cei 52 de angajați aflați la domiciliu 49 au fost testați negativ.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Zvoriștea, beneficiarii și angajații depistați pozitiv sunt asimptomatici și nu se înregistrează o evoluție defavorabilă a infecției cu COVID 19.

Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Mitocu Dragomirnei toți angajații și beneficiarii centrului sunt negativi.

Datele privind persoanele aflate în carantină instituțională relevă o înjumătățire a numărului de persoane carantinate, o situație în scădere fiind înregistrată și în ceea ce privește numărul de persoane aflate în autoizolare la domiciliu.

Prefectul județului Suceava a apreciat implicarea organizațiilor neguvernamentale și persoanelor fizice care au răspuns apelului preotului Gheorghe Loghinoaia, responsabil desemnat al Centrului Social Creștin de la Bogdănești, încurajând implicarea societății civile dar și a DGAPSC care s-a oferit să ajute cu alimente cele 60 de persoane vârstnice care sunt cazate acum în acest centru.

Concluzia desprinsă la finalul ședinței a fost aceea de a se analiza din nou evoluția datelor privind situația COVID 19 în județul Suceava într-o ședință ulterioară, urmând ca situația la zi împreună cu graficele de evoluție ce indică trendul descendent al infecțiilor cu COVID 19 și creșterea ratei de vindecări, raportate la mia de locuitori/ localitate, să fie înaintate către Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență în vederea analizării și revizuirii deciziei de menținere a măsurii de carantină pentru municipiul Suceava și cele 8 localități limitrofe.

Mulțumim sucevenilor care prin conduită, responsabilitate și efortul depus în toată această perioadă în care a fost instituită carantina pentru municipiul Suceava și cele 8 localități limitrofe, au făcut posibil ca, în acest moment, să existe premisele susținerii unor măsuri de relaxare graduală, funcție de decizia medicilor epidemiologi ce vor analiza datele actualizate la nivelul județului nostru.