După 11 zile, care au marcat cea mai lungă ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (14 – 24 iunie, Cluj-Napoca), organizatorii anunță cifrele evenimentului. În al 23-lea an de TIFF, care a debutat spectaculos în Piața Unirii, 125.000 de clujeni, turiști și invitați au participat la evenimentele festivalului: sute de proiecții de film, cine-concerte și concerte, expoziții, proiecții speciale și întâlniri cu cineaști români și internaționali.

Cinefilii au avut ocazia să cunoască vedete precum actrița americană Jojo T. Gibbs (Dogman), actrița germană Sibel Kekilli (Game of Thrones, Cu capul înainte), regizorul italian Daniele Luchetti (care a primit un Premiu Special, pentru contribuția adusă la cinematografia mondială), dar și actori și regizori români, prezenți în număr mare la Cluj-Napoca: Catrinel Dumitrescu (care a primit Premiul de Excelență), Bogdan Dumitrache, Horațiu Mălăele, Stere Gulea, Emanuel Pârvu, Mara Bugarin, Rodica Lazăr, Andreea Vasile sau Nae Caranfil. O apariție surpriză a avut și tenismenul Ilie Năstase, care a urmărit documentarul Nasty în Piața Unirii, alături de peste 2500 de spectatori. Creatoarea de modă Doina Levintza și-a prezentat la Cluj-Napoca cea mai nouă expoziție, 44 Women, creată în colaborare cu stilistul Ovidiu Buta. Ministrul Culturii, Raluca Turcan, a urcat pe scena Galei de Închidere TIFF, unde i-a oferit lui Tudor Giurgiu (președintele TIFF) Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria D – „Arta Spectacolului”.

„Este prima dată când sunt în România și în Cluj. Este foarte frumos. Am văzut o mulțime de filme minunate și m-a surprins publicul. Acest festival are un public superb. Oamenii sunt iubitori de film și asta se simte în atmosfera festivalului” a spus la Gala de Închidere TIFF actrița Sibel Kekilli, membră a juriului Competiției Oficiale.

Un moment apreciat și facilitat de TIFF a fost proiecția meciului România – Belgia pe cel mai mare ecran din festival, în Piața Unirii. 8000 de suporteri s-au strâns în piață, într-o atmosferă incredibilă.

Printre filmele care au avut proiecții sold out în cele mai mari spații ale festivalului se numără producțiile românești Moromeții 3 (r. Stere Gulea), Trei kilometri până la capătul lumii (r. Emanuel Pârvu), fiecare urmărite de peste 3000 de spectatori, Nasty (r. Tudor Giurgiu, Cristian Pascariu, Tudor D. Popescu), care a adunat 2500 de spectatori, dar și producțiile internaționale Dogman (r. Luc Besson), 4500 de spectatori, Forme de bunătate (r. Yorgos Lanthimos), Mai Decembrie (r. Tod Haynes), Bestia (r. Bertrand Bonello), Frate de-o vară (r. Joren Molter, câștigător al Premiului Publicului), sau filmul indian Fetele tot fete (r. Shuchi Talati), care a câștigat Trofeul Transilvania. Publicul a umplut sălile și la serialele proiectate în secțiunea Va Urma: primul episod al serialului fenomen produs de MAX – Casa Dragonului, dar și producția românească Tovarășu’: facerea, gloria și desfacerea unui dictator au fost urmărite de sute de spectatori.

Evenimentul Garden Party, care a deschis porțile Castelului Bánffy din Răscruci, monument istoric renovat recent, a fost unul dintre primele evenimente sold-out ale aceste ediții. Pe listă intră și cine-concertul Metropolis (r. Fritz Lang, 1927) pe muzica italienilor de la Edison Studio, care a avut loc la Castelul Banffy din Bonțida, dar și evenimentele Film Food, care îmbină cinemaul cu gastronomia.

Peste 1000 de invitați români și internaționali – cineaști, scenariști, producători sau actori – au participat la proiecții, dar și la programele RO Days | Industry Events dedicate profesioniștilor din industrie.

Organizatorii au anunțat și datele celei de-a 24-a ediții TIFF, care va avea loc între 13 – 22 iunie 2025 la Cluj-Napoca. Până atunci, filmele TIFF vor putea fi urmărite în alte festivaluri din țară și din Moldova: la București (27 – 30 iunie, Cinema Elvire Popesco), la TIFF Chișinău (28 – 30 iunie), la Sunscreen Film & Arts Festival în Constanța (29 august – 1 septembrie) și TIFF Oradea (27 – 29 septembrie).

***

Festivalul Internațional de Film Transilvania este organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc și Asociația Festivalul de Film Transilvania.

