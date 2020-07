In cursul zilei de sâmbătă, 4 iulie, politistii au desfasurat activități in context Covid 19, fiind desfășurate acțiuni preventive de instruite cu privire la respectarea măsurilor si interdictiilor impuse unui număr de 1.524 de persoane. Activitățile în context Covid-19 au privit și verificarea a 50 de societăți comerciale, fiind aplicate 5 sanctiuni contraventionale si constatată o infracțiune de fals în declarații.

