Cinci bărbați au ajuns în arestul Poliției Suceava după au tăbărât peste o femeie din Șcheia, au amenințat-o și i-au distrus două geamuri de la casă. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, joi, 9 iunie, la ora 17.00, polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurală Șcheia au fost sesizați de către o femeie cu privire la faptul că mai multe persoane au pătruns fără drept în curtea acesteia, au distrus două geamuri de la locuință și i-au adresat ameninţări cu acte de violenţă.

La fața locului s-au deplasat echipajele de poliție din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Șcheia, stabilind faptul că în jurul orelor 16.30, în timp ce partea femeia se afla în casă, s-a prezentat fostul său concubin însoțit de alți patru bărbați, care au intrat fără drept în curtea locuinţei având asupra lor obiecte contondente. Bărbații au distrus două geamuri de sticlă tip termopan ale locuintei si i-au adresat ameninţări cu acte de violenţă femeii.

„Având în vedere că unul dintre bărbații implicați a avut anterior o relaţie de concubinaj cu partea vătămată, a fost întocmit și aplicat și formularul de evaluare a riscului din care a reieşit existenţa unui risc iminent însă femeia s-a opus emiterii unui ordin provizoriu de protecţie, după ce a luat la cunoştinţă de riscurile la care se expune. Acesteia i-a fost pusă la dispoziţie o cerere prin care să se adreseze instanţei în vederea emiterii unui ordin de protecţie, în situația în care va dori acest lucru”, se arată în comunicatul Poliției. Polițiștii au întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunilor de ,,violare de domiciliu, faptă prev. De art. 224, alin.1), ,,distrugere,, faptă prev si ped. de art. 253, alin. (1) si amenintare, faptă prev si ped de art 206, alin.1) din C. pen., urmând a se dispune procedural.

Ulterior, în cursul zilei de 11 iunie, după efectuarea certcetărilor și completarea materialului probator, polițiștii i-au identificat pe toți participanții la agresiune, fiind dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore față de cei cinci bărbați cu vârste cuprinse între 17 și 42 de ani, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ,,violare de domiciliu” , ,,distrugere,” și ,,amenințare” sub diverse forme ale participației penale. Cei cinci suspecți au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava.

Cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției nr. 9 Poliție Rurală Șcheia, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, urmând a se dispune procedural.

„Poliţiştii atrag încă o dată atenţia celor care nesocotesc normele legale că vor acţiona în continuare cu fermitate maximă, comportamentele de tip antisocial de natură a afecta gradul de siguranţă al cetăţenilor nefiind tolerate.

Îi atenționăm încă o dată pe cei pretabili la săvârşirea de fapte antisociale că poliţiştii vor acţiona cu profesionalism şi fermitate maximă în orice situaţie de natură a aduce atingere ordinii şi liniştii publice, măsurile privative de liberate urmând a fi dispuse conform prevederilor legale”, a transmis Poliția Suceava.