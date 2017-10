Polițiștii au întocmit 5 dosare penale și au aplicat 193 de amenzi în valoare de 81.210 lei, într-o amplă acțiune pentru creșterea gradului de siguranță rutieră în zona Sucevei. Totodată, au fost reținute 18 permise de conducere, în special pentru viteză excesivă și depășiri neregulamentare, și au fost retrase 31 de certificate de înmatriculare.

Acțiunea a avut loc în perioada 26-27 octombrie, iar la aceasta au participat peste 60 de polițiști cu 28 de autospeciale. Au fost verificate 343 de autovehicule identificate în trafic şi au fost verificați cu aparatul etilotest 186 de conducători auto.