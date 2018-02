Cinci femei au ajuns la spital după ce mașina în care se aflau s-a răsturnat în afara părții carosabile, pe DN 29. Accidentul a avut loc sâmbătă dimineață, în jurul orei 9:00, în afara localității Salcea. Potrivit Poliției Suceava accidentul s-a produs din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum și a lipsei de experiență a unei tinere de 19 ani, din municipiul Rădăuți, care se afla la volanul autoturismului. În urma accidentului a rezultat rănirea ușoară a conducătoarei auto și a altor patru femei, cu vârste între 17 și 28 de ani, pasagere din autoturism, care au fost transportate cu ambulanţa la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Conducătoarea auto a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, după care, la spital, i s-au recoltat probe biologice în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal, ce va fi soluționat procedural.

