Nu mai puțin de cinci investiții importante au fost realizate sau urmează să fie începute pe o rază de doar câteva sute de metri din satul Măriței, din Dărmănești, în apropierea primăriei acestei comune. Primarul din Dărmănești, Dănuț Chidoveț, a declarat că în momentul de față se lucrează la dispensarul medical din Măriței, printr-un proiect de aproape 1,2 milioane de lei (12 miliarde de lei vechi) finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale, prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Dănuț Chidoveț a arătat că proiectul presupune modernizarea, reabilitarea, extinderea și dotarea cabinetului medical din Măriței. El a spus că în acest cabinet își desfășoară activitatea un medic stomatolog ș doi medici generaliști.

O altă investiție care se apropie de finalizare este și noua grădiniță din satul Măriței, Dănuț Chidoveț precizând faptul că lucrările la acest obiectiv sunt finalizate în procent de 80%. Noua grădiniță, în care preșcolarii vor beneficia de cele mai bune condiții, cu dotări la standarde europene, a fost construită printr-un proiect european, finanțat prin AFIR, în valoare de 250.000 de euro.

De precizat faptul că noua grădiniță a fost construită în parcul din Măriței, care anul trecut a fost reabilitat și modernizat în totalitate cu fondurile primăriei Dărmănești. Dănuț Chidoveț a spus că locuitori comunei au la dispoziție în momentul de față un parc ultra modern, cu alei pietonale, mobilier nou și sistem de iluminat modern. Tot în acest parc a fost amenajat un taluz din pietre, după model austriac, precum și o cascadă.

„Vorbim aici de câteva investiții importante pentru comuna noastră, care au fost realizate pe o rază de câteva sute de metri, toate realizate pentru a crește nivelul de trai și confortul populației”, a spus primarul din Dărmănești. Dănuț Chidoveț a mai adăugat că în apropierea noii grădinițe va fi construit un cămin cultural modern. El a arătat că licitația de execuție a lucrărilor pentru această investiție va fi organizată în perioada imediat următoare de Compania Națională de Investiții. De asemenea, Chidoveț a spus că o altă investiție importantă care va fi realizată în Măriței, respectiv construcția unei săli de sport, a fost scoasă deja la licitație pentru a fi desemnat constructorul.

Nu în ultimul rând, el a amintit că recent, în satul Măriței a fost dat în folosință un nou teren de sport pe care se va putea practica fotbalul, tenisul și baschetul. Primarul din Dărmănești a spus că acesta este al doilea teren multifuncțional, după cel din satul Dănila. Lângă terenul din Măriței se află în lucru o parcare care va deservi atât terenul cât şi spaţiul de joacă din zonă.