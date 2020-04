Încă cinci suceveni internați la Spitalul Județean Suceava au murit de coronavirus. Este vorba de două femei și trei bărbați. Unul dintre bărbați avea 41 de ani. La nivel național numărul deceselor a ajuns la 176.

Deces 169

Bărbat, 78 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava în 29.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 03.04.2020. Dată deces: 05.04.2020. Comorbidități: Cancer laringian, traheostoma, amputatie ambele picioare.

Deces 170

Femeie, 79 ani din jud. Suceava. Internata în SJU Suceava în 31.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 31.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 03.04.2020. Dată deces: 05.04.2020.

Deces 171

Femeie, 65 ani din jud. Suceava. Internata în SJU Suceava în 17.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 31.03.2020. Dată deces: 05.04.2020.

Deces 172

Bărbat, 41 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava în 30.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 30.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 3.04.2020. Dată deces: 01.04.2020. Comorbidități: sarcoidoza.

Deces 173

Bărbat, 66 ani din jud. Suceava. Internat în SJU Suceava în 30.03.2020. Probe biologice recoltate pentru COVID-19 în data de 25.03.2020. Rezultat pozitiv în data de 28.03.2020. Dată deces: 31.03.2020. Comorbidități: Insuficiență renală cronică-dializă, Vasculita autoimună, Afecțiune respiratorie cronică.

Deces 174

Bărbat, 42 ani din jud. Satu Mare. Internat în 22.03.2020 în Secția de Psihiatrie a SJU Satu Mare. Debut în 28.03.2020 în timpul internării. Transferat în 29.03.2020 în ATI, intubat și ventilat. Confirmat în 31.03.2020. Contact caz confirmat. Decedat în 03.04.2020. Comorbidități: Alcoolism cronic.

Deces 175

Bărbat, 66 ani din jud. Satu Mare. Internat în 01.04.2020 în SJU Satu Mare-ATI cu Pneumonie interstitiala, intubat și ventilat. Probe recoltate pentru COVID-19 în 02.04.2020. Confirmat în 04.04.2020. Decedat în 06.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat

Deces 176

Bărbat, 83 ani din jud. Bistrița-Năsăud. Internat în 31.03.2020 în SJU Bistrița BI. Probe recoltate pentru COVID-19 în 31.03.2020. Confirmat în 01.04.2020. Decedat în 06.04.2020. Comorbidități: Diabet zaharat tip II, HTA, Cardiopatie ischemica-protezata stent coronarian, Arteriopatie obliteranta membre inferioare cu by pass femuro-popliteu.