Cinci parcometre au fost vandalizate în noaptea de 26 spre 27 decembrie în Centrul Sucevei, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. Este vorba de parcometrele din următoarele locații: Centrul Comercial Bucovina, str. Vasile Bumbac – zona Apropo Cafe, Finanțe și E.On și str. Ștefan cel Mare – parcul U.E. Potrivit viceprimarului, hoții au furat 795 de lei dar prin distrugerea parcometrelor au făcut pagube de 52.000 de lei. ”Parcometrul de la Centrul Comercial Bucovina nu a fost deschis, doar deteriorat. Din celelalte 4 parcometre au fost sustrase casetele cu bancnote și au fost deteriorate casetele pentru monede. Suma totală sustrasă din aparate este de 795 lei (bancnote și monede). Conform notei de constatare emisă de către SC Ovitec SRL, pagubele materiale sunt în valoare de 51.995,44 lei cu TVA acestea cuprinzând: 3 buc. carcase ehipament,4 buc. cutie de bani,1 buc. modul rest monede,3 buc. colantări uși,1 buc. acumulator 12V/7A”, a declarat Harșovschi.

El a adăugat că s-a depus plângere penală la Poliția Municipiului Suceava și au fost descărcate înregistrările din seara respectivă care se află la Poliția Locală. ”Reamintesc faptul că sistemul video al primăriei funcționează și îl extindem constant, aviz amatorilor. Am încredere că vor fi identificați de poliția municipiului și în scurt timp vor suporta rigorile legii”, a mai spus Harșovschi.