Cinci persoane au fost rănite, dintre care doi minori, după ce o autoutilitară a lovit o căruță în localitatea Fântânele. Accidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 20:00. La volanul autoutilitarei se afla un bărbat de 31 de ani, din comuna Tudora, județul Botoșani. În timp ce conducea autoutilitara pe DJ 209, acesta a intrat în coliziune laterală cu o căruță care nu avea dispozitive fluorescent – reflectorizante. Căruța era condusă de un tânăr de 19 ani, din comuna Fântânele și circula dinspre satul Roșcani spre centrul comunei Fîntînele.

În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a unei femei de 36 de ani, a doi bărbați de 24 și 26 de ani, precum și a doi minori de 11, respectiv de 14 ani, toți din comuna Fîntînele, pasageri în căruță, care au fost transportați la Spitalul Judeţean Suceava pentru a li se acorda îngrijiri medicale. Dintre aceștia, o fetiță de 11 ani se află în stare foarte gravă. Șoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,00 mg/l alcool în aerul expirat, după care i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

De asemenea, căruțașul atelajului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind 0,27mg/l alcool în aerul expirat, după care la Spitalul Judeţean Suceava a refuzat recoltarea de mostre biologice de sânge în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „vătămare corporală din culpă”.

