Spitalul Judeţean de Urgenţă « Sf.Ioan cel Nou » de la Suceava, unitate care se află în subordinea Consiliului Judeţean, îşi va extinde paleta de servicii medicale. De la 1 ianuarie 2019 cea mai mare unitate spitalicească din judeţ va oferi cinci servici medicale noi. Aceasta este propunerea conducerii Spitalului prevăzută în proiectul de hotărâre privind aprobarea nivelului taxelor şi tarifelor de competenţa Consiliului Judeţean pentru anul 2019 care se află în prezent în dezbatere publică.

La Spitalul Judeţean se va putea monta sterilet contra sumei de 100 de lei

Este vorba ecografie de sarcină care va costa 80 de lei, nonstres-înregistrarea bătăilor fetale la nou născut-50 de lei, montare de sterilet-100 de lei, EEG computerizat-112 lei şi Doppler cerebral-112 lei. Totodată, se propune majorarea tarifului de servicii hoteliere pentru însoţitori de la 28 lei pe zi la 35 de lei pe zi motivat de creşterea consturilor. „Tarifele propuse spre aprobare de Spital au fost stabilite ţinând cont de teriful decontat de Casa de Asigurări de Sănătate şi de tarifele practicate de celelalte instituţii sanitare publice sau private din Suceava şi din ţară”, se spune în proiectul de hotărâre. Pentru anul 2019 Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sf.Ioan cel Nou” de la Suceava va oferi pacienţilor în total 253 de servicii medicale faţă de 209 în 2018.

De menţionat că un număr de 38 de taxe şi tarife noi au intrat deja în vigoare de la 1 septembrie 2018. Cele mai multe, în număr de 34, sunt tarife pentru investigațiile de rezonanță magnetică efectuate la cererea pacienților. Acestea variază între 450 de lei și 1.500 de lei. Tariful maxim de 1.500 de lei va fi practicat pentru RMN la ”3 regiuni coloană vertebrală cu substanță de contrast”. Pentru un RMN la ”abdomen total (superior+inferior) cu substanță de contrast” pacienții vor plăti 1.100 de lei iar pentru un RMN ”cranio-cerebral și gât (regiune cervicală) cu substanță de contrast” vor scoate din buzunar 1.000 de lei. Tariful pentru un RMN ”Cranio-cerebral nativ”, pentru ”membru (braț, antebraț, coapsă, gambă) nativ” sau pentru ”șold (articulații coxofemurale) nativ” va fi de 450 de lei.

5 lei pentru prima oră de parcare

Tot de la 1 septembrie au intrat în vigoare și noile taxe de parcare la Spitalul Județean. Astfel, taxa este de 5 lei pentru prima oră la care se adaugă un leu/oră pentru intervalul care depășește prima oră. Pentru personalul angajat al spitalului taxa va fi de 100 de lei pe lună. Fracțiunile de oră se consideră oră întreagă. Pierderea tichetului se va taxa cu 200 de lei/tichet. La ”servicii de ortopedie traumatologie” a fost instituit tariful pentru ”injecții cu sistemul Angel PRP (Platelet –Rich Plasma) în sumă de 1.900 de lei. ”