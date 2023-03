Cinci străzi de pământ din cartierul Burdujeni-sat sunt programate la asfaltare în acest an, a anunțat primarul Ion Lungu. Cea mai importantă este strada Dobrilă Eugen în lungime de 1,7 kilometri valoarea investițiilor aici fiind de 4,2 milioane de lei. ”Anul trecut a fost finalizată canalizarea pe strada Dobrilă Eugen. A fost o lucrare complicată pentru că era canalizarea în contrapantă și a fost nevoie de stații de pompe. Acum o putem asfalta. Apoi strada Ștefan Luchian de lângă biserica Sfântă Treime, strada Eternității, strada Plevnei la care s-a făcut licitația și deja se lucrează al conturarea bordurii și vom relua licitația pentru strada Lev Tolstoi carte are binderul turnat. Acolo a expirat contractul pentru că cetățenii nu au făcut la timp racordul la gaz metan și suntem nevoiți să reluăm licitația”, a spus Lungu.

