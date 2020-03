Cinci suceveni au fost amendați cu câte 10.000 de lei fiecare pentru că nu au respectat condițiile de autoizolare impuse prin metodologia de luptă împotriva coronavirusului, anunță directorul executiv al Direcției de Sănătate Publică Suceava, Silvia Boliacu. Persoanele sunt din Coșna, Moldovița, Câmpulung Moldovenesc și două din Fălticeni.

, 4.0 out of 10 based on 1 rating