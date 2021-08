Cinci suceveni au fost arestați pentru infracțiuni de fals și înșelăciune în obținerea unor credite bancare. Potrivit Poliției Suceava, marți dimineața, patru echipe formate din opt lucrători din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, au pus în executare patru mandate de percheziţie domiciliară emise de către Judecătoria Suceava într-un dosar penal aflat în supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, cercetările vizând comiterea unor fraude bancare, infracțiuni de înșelăciune sub forma autoratului, complicității și instigării, precum și infracțiuni de fals în înscrisuri.

În baza actelor de cercetare penale efectuate în cadrul dosarului penal, s-a reuşit documentarea activităţii infracţionale a trei femei și doi bărbați care sunt cercetați pentru săvârşirea infracţiunilor de instigare la înșelăciune, instigare la uz de fals, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, înșelăciune, uz de fals, fals în înscrisuri sub semnătură privată, complicitate la înșelăciune.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate la domiciliile suspecţilor, din Rădăuți și Suceava, poliţiștii au identificat şi ridicat mai multe înscrisuri, telefoane și carduri bancare, care pot servi ca mijloace de probă pentru documentarea întregii activităţi infracţionale ale suspecților.

Totodată, au fost emise cinci mandate de aducere, fiind duse la sediul IPJ Suceava în vederea audierii în calitate de suspect cele 5 persoane.

În urma cercetărilor efectuate în cauză, s-a stabilit faptul că în luna martie 2019, cei cinci suspecți au organizat obținerea frauduloasă a unor credite de la instituțiile bancare, prin care s-a cauzat un prejudiciu în sumă de 99.400 lei.

Din prejudiciul total în sumă de 99.400 lei, a fost recuperată suma 48.989 lei, ca urmare a sechestrului asigurator dispus asupra unui autoturism deținut de către unul dintre suspecți. În urma audierilor, organele de cercetare penală din cadrul I.P.J. Suceava – Serviciul de Investigare a Crimialității Economice au dispus reținerea celor cinci suspecți (cu vârste cuprinse între pentru o perioadă de 24 ore, urmând ca în cursul zilei de 11.08.2021, aceștia să fie prezentați procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava pentru luarea măsurilor preventive care se impun.