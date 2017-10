Primăria Suceava va cheltui 92.200 de lei pentru achiziționarea a cinci totemuri luminoase cu mesajul „Suceava-destinație europeană de excelență”. Conform primarului Ion Lungu, vor fi instalate patru panouri pe picior în valoare de cîte 18.800 de lei, la intrările în oraș dinspre Fălticeni, Rădăuți, Șcheia și Botoșani. El a adăugat că un alt totem fără picior, în valoare de 17.000 de lei, va fi montat în fața primăriei.

