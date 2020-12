Cincisprezece subofițeri de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Suceava au fost înaintați în grad, înainte de termen, într-un ceremonial militar organizat cu prilejul Zilei Naționale a României. Prin ordin al șefului Inspectoratului, colonelul Marian Mihai Lungu, cei 15 subofițeri au fost avansați în gradul următor, pentru rezultatele foarte bune obținute în activitatea profesională, conduita morală demnă și derularea cu profesionalism a acțiunilor de prevenire a răspîndirii virusului SARS-CoV-2. Ceremonialul militar s-a încheiat cu intonarea imnului național al României.

