Având în vedere că prezentatoare emisiunii „Chefi la cuțite”, Gina Pistol, se pregătea să aducă pe lume primul ei copil in timpul filmărilor show-ului, sezonul 9 vine cu o schimbare „tehnică” în ceea ce privește moderatorul emisiunii, Gina fiind înlocuită în perioada cu pricina.

Noul episod din sezonul 9 „Chefi la cuțite” vine cu o schimbare importantă: Gina Pistol nu va prezenta restul sezonului pentru că la momentul respectiv se pregătea să nască.

În locul ei a prezenat Irina Fodor, soţia lui Răzvan Fodor, care va modera restul sezonului 9. Nu este pentru prima dată când Irina Fodor prezintă un show, aceasta fiind co-prezentatoarea lui Pavel Bartoş la „Vocea României”, în 2018.

Irina Fodor, despre rolul de prezentator la „Chefi la cuțite”

„Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar şi o mare surpriză. Am avut emoţii mariîn prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat!

Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă şi emoţionantă, iar chefii, concurenţii lor şi echipa de producţie m-au primit cu braţele deschise. O să vedeţi în ediţia din seara asta, a plouat cu pupături şi îmbrăţişări.

