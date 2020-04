Cine nu a auzit măcar o dată de Jamila, mai ales că, atunci când căutăm ponturi culinare pe Google, blog-ul ei, JamilaCuisine, ne apare în cale și este mereu un colac de salvare. Urmărită de 1,2 de milioane de utilizatori pe YouTube, tânăra timidă care ne-a cucerit doar cu vocea și cu talentul ei, are nu doar un chip frumos, ci și o poveste de viață spectaculoasă. O vom ascula, pentru prima dată la TV, în cadrul emisiunii „Reţeaua de idoli”, realizată de Irina Păcurariu și difuzată duminică, în prima zi de Paște, de la ora 18.00, la TVR 2.

A început să pună online rețetele în 2012, atunci când a apărut și numele de Jamila Cuisine, iar până acum a ajuns la 600 de rețete și sute de mii de oameni care gătesc după sfaturile ei. Genina este un om cu mult, foarte mult umor, care adoră să vorbească despre mâncare, iubește ciocolata, mama a doi copii, dintre care unul foarte mic, notează click.ro.

