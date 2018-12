Beatrice Olaru este câștigătoarea sezonului 2 de la Exatlon. A luptat foarte mult pentru acest trofeu și pentru premiul cel mare de 100.000 de euro, dar a ieșit învingătoare și este bucuroasă că a reușit să reziste în concurs până în fina, ba chiar fiind desemnată cea mai bună sportivă a sezonului, notează click.ro.

„Știu că am muncit foarte mult si ca mi-am dorit sa evoluez, am fost atat de recunoscatoare pentru sansa de a fi aici la Exatlon, incat nu am avut cum sa nu muncesc si sa nu fructific. N-am visat la trofeu, dar mi-am dorit tot timpul ca a doua zi, cand vin pe traseu, sa fiu cea mai buna. Am muncit si asa s-a construit aceasta evolutie a mea”, a spus, extrem de emotionata, Beatrice Olaru dupa obtinerea trofeului, potrivit sursei citate.

