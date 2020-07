Steaua Michelin reprezinta fara indoiala cea mai mare onoare din industria culinara internationala. Unii oameni au mers pana la a le numi „Oscarurile lumii culinare”. Bucatarii din intreaga lume isi dedica viata pentru a castiga macar o singura stea pentru recunoasterea excelentei lor. Dar putini sunt cei care au reusit sa adune un numar mare de astfel stele.

Incepand de la bucatari care au gatit in bucatarii renumite cu echipamente de pizza sau pentru alte preparate, mai jos poti sa afli care sunt 10 dintre cei mai buni bucatari din intreaga lume si cate Stele Michelin au:

Alain Ducasse – 19 Stele Michelin

Alain Ducasse detine in prezent 19 stele Michelin. Considerat de multi drept unul dintre cei mai buni bucatari din lume, el a construit un imperiu de-a lungul anilor alcatuit din 36 de restaurante care se intindeau pe tot globul. De asemenea, este primul bucatar care detine restaurante care au trei stele Michelin in trei orase.

Pe langa faptul ca este cunoscut pentru bucataria franceza de talie mondiala, Ducasse este singurul bucatar care si-a trimis mancarea in spatiu. In 2015, Ducasse a trimis mese catre astronauti care orbitau Pamantul la bordul Statiei Spatiale Internationale.

Pierre Gagnaire – 14 Stele Michelin

Un alt bucatar francez de renume, Pierre Gagnaire, si-a petrecut 40 de ani de cariera colectand Stele Michelin. Crescand in bucataria cu Stele Michelin a familiei sale, a primit prima sa stea la doar 26 de ani si nu s-a oprit de atunci. Se spune ca acest bucatar este de baza in bucataria franceza, renumit pentru reinventiile bucatariei clasice.

Martin Berasategui – 12 Stele Michelin

Fiind al treilea cel mai decorat bucatar cu Stele Michelin din lume, Martin Berasategui are in prezent 12 stele, mai mult decat orice alt bucatar spaniol. El este, de asemenea, unul dintre cei cativa bucatari selectati din lume, care au doua restaurante cu 3 Stele Michelin.

Acest bucatar de exceptie si-a castigat prima Stea Michelin la 25 de ani pentru primul sau restaurant, Restaurante Martin Berasategui. Celebrul restaurant a fost distins cu o a treia stea Michelin in 2001, moment in care se afla printre cele mai bune 50 de restaurante din lume.

De-a lungul a 44 de ani, Berasategui a deschis alte trei restaurante cu Stele Michelin in Tenerife si Barcelona. Detine si alte sase restaurante in Republica Dominicana, Mexic si Costa Rica. Este considerat a fi o legenda in lumea bucatariei traditionale si unul dintre cei mai buni bucatari din lume.

Yannick Alleno – 10 Stele Michelin

Yannick Alleno detine 18 restaurante in intreaga lume. Alloyo Paris au Pavillon Ledoyen este unul dintre cele mai vechi restaurante din Paris, situate in gradinile Champs – Elysees.

Incepand cu anul 2013, Yannick Alleno desfasoara cercetari n bucataria franceza si chiar a inceput propria miscare culinara numita Modern Cuisine. Ca parte a cercetarii sale, el a studiat indeaproape sosurile si chiar a patentat o tehnica, Extractions. Yannick spune ca acest proces permite concentrarea si perfectiunea aromelor, oferindu-le textura, un finisaj lung si mineralitate.

Anne-Sophie Pic – 8 Stele Michelin

Anne-Sophie Pic este femeia bucatara cu cele mai multe Stele Michelin, detinute pentru cele cinci restaurante ale sale.

Acest bucatar francez nu a avut parte nici o pregatire culinara formala atunci cand si-a asumat conducerea restaurantului familiei sale Maison Pic dupa moartea tatalui sau in 1997. Dupa ce a castigat trei stele pentru restaurant, Pic a deschis un al doilea restaurant, Restaurant Anne-Sophie Pic.

Gordon Ramsay – 7 Stele Michelin

Cunoscut pentru comportamentul volatil in bucatarie, Gordon Ramsay este probabil cel mai faimos bucatar din Anglia. Desi a fost premiat cu 16 stele Michelin de-a lungul carierei, el detine in prezent 7. Restaurantul sau semnat drept Restaurant Gordon Ramsay din Londra, detine 3 stele din 2001, ceea ce il face cel mai longeviv restaurant din Londra cu trei Stele Michelin.

Yoshihiro Murata – 7 Stele Michelin

Cu patru restaurante deschise in intreaga lume si 7 stele Michelin, acest bucatar japonez promoveaza bucataria japoneza de aproape 50 de ani. Considerat ca maestru al bucatariei kaiseki, in 2020 a fost desemnat beneficiarul prestigiosului American Express Icon Award ca parte a premiului „Best Restaurants” din Asia.

Extinderea imperiului sau culinar in Europa nu este singurul semn al succesului sau global. Heston Blumenthal, un alt bucatar cu Stele Michelin, a studiat sub Murata in Japonia cand avea 30 de ani. Celebrul bucatar britanic considera ca Murata a avut o influenta importanta asupra stilului sau de gatit.

Andreas Caminada – 7 Stele Michelin

Andreas Caminada, castigator al mai multor premii elvetiene, si-a inceput cariera de bucatar de patiserie. La varsta de 26 de ani el a preluat un restaurant din castelul istoric din Alpii Elvetieni. De atunci, restaurantul a obtinut un succes fara egal, primind 3 stele Michelin si 19 puncte Gault Millau.

Caminada detine alte doua restaurante cu stele Michelin, IGNIV de Andreas Caminada la Grand Resort Bad Ragaz si Palace-Hotel Badrutt. Acesta din urma este deschis doar pe timpul iernii si este condus de Marcel Skibba, adjunctul sau.

Heston Blumenthal – 6 Stele Michelin

Blumenthal, ca si alti alti bucatari, este fascinat de stiinta din spatele mancarii. Este cunoscut pentru experimentele culinar realizate gustoase si inedite. Desi acest bucatar si-a descoperit dragostea pentru gatit la o varsta frageda, el a lucrat intr-o varietate de locuri de munca inainte de a se stabili ca bucatar.

Punctul de transformare in cariera sa a fost in 1995 cand si-a deschis propriul The Fat Duck din Bray. In 2005, The Fat Duck a fost numit cel mai bun restaurant din lume, renumit pentru meniul sau cu 14 feluri de mancare.

Masahiro Yoshitake – 6 Stele Michelin

Inca un alt bucatar japonez, Masahiro Yoshitake, a reusit sa adune 6 stele Michelin cu doar doua restaurante. Interesat sa promoveze bucataria japoneza dincolo de rulourile din California, restaurantul lui Tokyo Sushi Yoshitake este un sushi-bar intim cu sapte locuri pe care il conduce impreuna cu o echipa de patru oameni. Restaurantul sau foarte apreciat a fost premiat cu trei stele Michelin in 2012.