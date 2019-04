The Motans este trupa fenomen care s-a făcut remarcată prin stilul metaforic în care își interpretează piesele. Colaborările cu artiști precum Delia, Irina Rimes, Inna și Dara i-au făcut pe aceștia să se audă pe toate radiourile din România. Denis Roabeș, solistul trupei The Motans are 29 de ani, notează click.ro.

Denis Roabeș și-a început cariera muzicală atunci când nici nu se gândea că va ajunge să aibă atât de mult succes. Artistul a ales numele trupei după ce, timp de mai multe nopți, artistul visa numai motani. El este și un mare iubitor al pisicilor și a considerat că acest nume pentru trupă este cel mai potrivit, mai scrie sursa citată.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/cine-este-denis-roabes-solistul-de-la-motans