DOC a avut curajul să accepte provocarea extrem de dificilă din jungla Dominicană și, astfel, să fie unul dintre concurenții Faimoși de la Survivor 2023. Născut pe 29 decembrie 1980, în București, DOC este un artist complet: rapper, compozitor și producător de înregistrări. Puțină lume știe despre cântărețul în vârstă de 41 de ani că a făcut sport toată viața, ba chiar a jucat baschet într-o echipă de profesioniști, potrivit click.ro.

DOC, pe numele său real, Vlad Munteanu este în industria muzicală românească din anul 1997, însă s-a făcut remarcat publicului în 1999, atunci când alături de Deliric și de Vlad Dobrescu a înființat trupa C.T.C (Controul Tehnic de Calitate).

Însă, succesul adevărat a venit pentru DOC o dată cu colaborarea cu echipa HaHaHa Production din anul 2014.

DOC a mărturisit, înainte de a pleca în Republica Dominicană că nu-și face probleme cu traseele, însă speră să nu cedeze psihic și a recunoscut că nemaifiind pus niciodată în această situație nu are de unde să știe cum vor evolua lucrurile, dar a promis că va face tot ce va putea ca să ajungă cât mai departe. „Lumea care mă știe, știe că iau provocări de genul foarte în serios. Nu aveam cum să ratez asta. Am făcut sport toată viața, am făcut o grămadă… fizic nu mi se pare că o să am probleme. Dar psihic… nici nu știi, n-ai fost pus niciodată într-o astfel de situație. Nu știu ce va ieși de acolo. Sunt dispus să fiu ce o să fiu. Înțeleg că la Survivor e ceea ce numim regim comunist. Adică mâncăm toți… nimic”, a spus DOC (Vlad Munteanu) înainte de a pleca în Republica Dominicană, conform sursei citate.

