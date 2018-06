Irina Rimes, originară din Republica Moldova, a intrat puternic pe piaţa muzicii comerciale din România în urmă cu doi ani. Tot atunci povestea că nu avea fani înainte să lanseze piesa „Visele”, iar acum, dintr-o solistă necunoscută, a devenit antrenor la unul dintre cele mai urmărite show-uri de talente de la Pro Tv, notează click.ro.

Într-un interviu acordat, în exclusivitate pentru Click!, Irina Remesh, pe numele ei real, a vorbit la debutul ei despre cine este, cum a ajuns să fie ascultată de tineri şi adolescenţi, deopotrivă, dar şi-a spus şi părerea despre concursurile muzicale cum este „Vocea României. „Irina este un om simplu, un artist, dar în primul rând femeie. N-am nicio dramă, am avut un parcurs frumos în viaţă, până aici am muncit şi am visat! (…)”, explica Irina Rimes, potrivit sursei citate.

